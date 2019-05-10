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Rozetka закриває
магазин в Києві

Rozetka закриває магазин в Києві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:52

Rozetka закриває магазин в Києві

Пропонуємо до обговорення:
Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua (ТОВ Розетка.Уа, Київ) вирішив закрити одну з п'яти столичних торгових точок - в торгово-офісному центрі Шоколад по вул. Костянтинівська, 71.

Дивися повний текст Rozetka закриває магазин в Києві.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 14:52

Это какой-то пи.деж.
Сколько раз там был очередей НЕ было. Вообще!
Подолянин
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:03

Подолянин

Я там был 2 раза правда. людей много но чтоб очереди то тоже не видел. Или он им просто не нужен или аренду залупили.
PUnder
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:12

  PUnder написав:Подолянин

Я там был 2 раза правда. людей много но чтоб очереди то тоже не видел. Или он им просто не нужен или аренду залупили.

Согласен.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 18:10

Типу був занадто популярний і тому його закрили? о_О
0mage0
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:52

Я тоже закрою свою точку как только там появятся большие очереди.
Попаданец
 
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тупо бред.
uott
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