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Rozetka закриває магазин в Києві
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 14:52
Пропонуємо до обговорення:
Найбільший український інтернет-магазин Rozetka.ua (ТОВ Розетка.Уа, Київ) вирішив закрити одну з п'яти столичних торгових точок - в торгово-офісному центрі Шоколад по вул. Костянтинівська, 71.
Дивися повний текст Rozetka закриває магазин в Києві
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R2
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Додано: Суб 11 тра, 2019 14:52
Это какой-то пи.деж.
Сколько раз там был очередей НЕ было. Вообще!
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Подолянин
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:03
Подолянин
Я там был 2 раза правда. людей много но чтоб очереди то тоже не видел. Или он им просто не нужен или аренду залупили.
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PUnder
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Додано: Суб 11 тра, 2019 16:12
PUnder написав:Подолянин
Я там был 2 раза правда. людей много но чтоб очереди то тоже не видел. Или он им просто не нужен или аренду залупили.
Согласен.
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p_a_l
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Додано: Суб 11 тра, 2019 18:10
Типу був занадто популярний і тому його закрили? о_О
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0mage0
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Додано: Суб 11 тра, 2019 19:52
Я тоже закрою свою точку как только там появятся большие очереди.
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Попаданец
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Додано: Суб 11 тра, 2019 19:56
тупо бред.
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uott
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