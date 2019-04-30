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Більше половини українців
віддають перевагу...

Більше половини українців віддають перевагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:22

Більше половини українців віддають перевагу...

Пропонуємо до обговорення:
Після тривалого збільшення відсоткові ставки за гривневими депозитами почали знижуватися цього року - свідчать дані НБУ.

Дивися повний текст Більше половини українців віддають перевагу короткостроковим вкладам на вимогу.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 15:22

причем тут рублевые то вклады((
Aiwa
 
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