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Більше половини українців віддають перевагу...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 15:22
Пропонуємо до обговорення:
Після тривалого збільшення відсоткові ставки за гривневими депозитами почали знижуватися цього року - свідчать дані НБУ.
Дивися повний текст Більше половини українців віддають перевагу короткостроковим вкладам на вимогу
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Додано: Суб 11 тра, 2019 15:22
причем тут рублевые то вклады((
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