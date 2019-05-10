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Стало відомо, де в Києві
курсуватимуть "маршрутки" Uber

Стало відомо, де в Києві курсуватимуть "маршрутки" Uber
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:10

Стало відомо, де в Києві курсуватимуть "маршрутки" Uber

Пропонуємо до обговорення:
У квітні 2019 року стало відомо, що в Києві запрацює Uber Shuttle - сервіс спільних поїздок. У ньому можна бронювати місця в мікроавтобусі, який прямує заданим маршрутом.

Дивися повний текст Стало відомо, де в Києві курсуватимуть \"маршрутки\" Uber.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 16:10

В пределах 20, максимум 25 грн, поездка будет иметь смысл.
Иначе, проще городским транспортом или личным. Мне, например, 1 км по топливу обходится 2 грн.
Как будет - посмотрим. Один их заявленных маршрутов от моего дома стартанет ))
EKO
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