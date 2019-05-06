|
|
Ryanair збільшить частоту польотів за 4 маршрутами в Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:01
Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів за 4 маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020.
Дивися повний текст Ryanair збільшить частоту польотів за 4 маршрутами в Україну
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88761
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:01
Когда ж уже кто-то начнет летать в/с Фаро (Португалия) ?
-
civ
-
-
- Повідомлень: 1527
- З нами з: 29.02.12
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1
|50
|
П'ят 10 тра, 2019 09:37
p_a_l
|
|2
|224
|
|
|3
|99
|