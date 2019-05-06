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Ryanair збільшить частоту
польотів за 4 маршрутами в Україну

Ryanair збільшить частоту польотів за 4 маршрутами в Україну
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:01

Ryanair збільшить частоту польотів за 4 маршрутами в Україну

Пропонуємо до обговорення:
Ірландський лоукостер Ryanair збільшить частоту польотів за 4 маршрутами з Іспанії, Словаччини і Польщі в Україну в сезон зимової навігації польотів 2019/2020.

Дивися повний текст Ryanair збільшить частоту польотів за 4 маршрутами в Україну.
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