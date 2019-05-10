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Середня ціна авіаквитка в Україні впала в 10 разів з...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:27
Пропонуємо до обговорення:
Українські аеропорти в 2018 році обслужили рекордну кількість пасажирів.
Дивися повний текст Середня ціна авіаквитка в Україні впала в 10 разів з 2013 року
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Додано: Суб 11 тра, 2019 19:27
Премєр Коломойський верне нас в МАУ.
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