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Финансовый консультант в
туристическую компанию в Харькове

Финансовый консультант в туристическую компанию в Харькове
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:30

Финансовый консультант в туристическую компанию в Харькове

Турагентство в Харькове "Поехали с Нами" ищет финансового консультанта.

Требования:
- высшее экономическое образование;
- опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
- работа в офисе в Харькове.

по всем дополнительным вопросам:

Сайт: https://poehalisnami.kharkov.ua/

Контакты: +38 (096) 645-86-31
Andrey14
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