Требования:
- высшее экономическое образование;
- опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
- работа в офисе в Харькове.
по всем дополнительным вопросам:
Сайт:
Контакты: +38 (096) 645-86-31
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Вакансії фінансових спеціальностей: бухгалтер, економіст, фінансист, касир, головний бухгалтер, фінансовий директор. Завжди свіжі вакансії!
Додано: Суб 11 тра, 2019 19:30
Финансовый консультант в туристическую компанию в Харькове
Турагентство в Харькове "Поехали с Нами" ищет финансового консультанта.
Требования:
- высшее экономическое образование;
- опыт работы на аналогичной должности от 2 лет;
- работа в офисе в Харькове.
по всем дополнительным вопросам:
Сайт:
Контакты: +38 (096) 645-86-31
|