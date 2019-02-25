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Українська платіжна система
«ЛЕО» отримала статус...

Українська платіжна система «ЛЕО» отримала статус...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 19:35

Українська платіжна система «ЛЕО» отримала статус...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з'явилася ще одна міжнародна платіжна система. Нею стала внутрішньодержавна платіжна система «ЛЕО».

Дивися повний текст Українська платіжна система «ЛЕО» отримала статус міжнародної платіжної системи.
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