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Ціна Bitcoin злітає: аналітики заговорили про історичний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 21:53
Пропонуємо до обговорення:
Курс біткойна, який після обвалу подолав позначку в 6000 доларів, продовжує стрімко зростати.
Дивися повний текст Ціна Bitcoin злітає: аналітики заговорили про історичний рекорд
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Додано: Суб 11 тра, 2019 21:53
снова аленей загоняют)))
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