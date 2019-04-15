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Ціна Bitcoin злітає: аналітики
заговорили про історичний...

Ціна Bitcoin злітає: аналітики заговорили про історичний...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:53

Ціна Bitcoin злітає: аналітики заговорили про історичний...

Пропонуємо до обговорення:
Курс біткойна, який після обвалу подолав позначку в 6000 доларів, продовжує стрімко зростати.

Дивися повний текст Ціна Bitcoin злітає: аналітики заговорили про історичний рекорд.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 21:53

снова аленей загоняют)))
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:11

  Zebra написав:снова аленей загоняют)))

100%
Все эти колебания с битком чистой воды манипуляции.
Ragnar
 
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:16

  Zebra написав:снова аленей загоняют)))

Зебра,
Какой курс битка считаете справедливым на момент?
И будет ли обновление дна или будет боковик между 3000 - 7000? Или что-то другое ожидаете?
В перспективе полгода - год.
Alex2007
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