RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Викуп двох обленерго у росіян
посилить енергобезпеку...

Викуп двох обленерго у росіян посилить енергобезпеку...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:49

Викуп двох обленерго у росіян посилить енергобезпеку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявила політолог Світлана Кушнір.

Дивися повний текст Викуп двох обленерго у росіян посилить енергобезпеку України - експерт.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88764
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 22:50

Мы все прям писяем от радости, что почти все облэнерго подмяло под себя несколько фамилий с украинским гражданством, владельцы которых сидят по Израилям, Швейцариям,Великобританиям...Видно из чувства патриотизма и большой любви к народу Украны они придумали и внедрили Роттердам+. И конечно, какая там политика ? Чисто шкурный интерес со стороны этих "патриотов". И когда запахнет жареным они будут заботится о национальной безопасности??? Да при малейшем шухере первыми-же и побегут целовать сапоги царю соседней орды, лиш-бы не трогали корыто, которое они сперли на шару под шумок приватизации.
qazzax
 
Повідомлень: 650
З нами з: 02.04.10
Подякував: 151 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
АМКУ дозволив Ахметову купити ще 2 обленерго і розширити...
R2 » Чет 25 кві, 2019 18:49
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 кві, 2019 18:49
qazzax
Антимонопольники зацікавилися купівлею Ахметовим двох...
R2 » П'ят 15 бер, 2019 15:32
1 89
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 бер, 2019 15:32
nalim
Ford задумався про закриття двох заводів у Росії
R2 » Чет 07 бер, 2019 09:03
4 244
Переглянути останнє повідомлення
Чет 07 бер, 2019 13:15
warlamp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ОТП БАНК (5970)
12.05.2019 00:03
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.