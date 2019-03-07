Про це заявила політолог Світлана Кушнір.
Дивися повний текст Викуп двох обленерго у росіян посилить енергобезпеку України - експерт.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 22:49
Викуп двох обленерго у росіян посилить енергобезпеку...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Викуп двох обленерго у росіян посилить енергобезпеку України - експерт.
Додано: Суб 11 тра, 2019 22:50
Мы все прям писяем от радости, что почти все облэнерго подмяло под себя несколько фамилий с украинским гражданством, владельцы которых сидят по Израилям, Швейцариям,Великобританиям...Видно из чувства патриотизма и большой любви к народу Украны они придумали и внедрили Роттердам+. И конечно, какая там политика ? Чисто шкурный интерес со стороны этих "патриотов". И когда запахнет жареным они будут заботится о национальной безопасности??? Да при малейшем шухере первыми-же и побегут целовать сапоги царю соседней орды, лиш-бы не трогали корыто, которое они сперли на шару под шумок приватизации.
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