Глава Facebook Марк Цукерберг зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і обговорив нові правила регулювання інтернету.
Дивися повний текст Цукерберг і Макрон обговорили нові правила регулювання інтернету.
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Додано: Суб 11 тра, 2019 23:00
Цукерберг і Макрон обговорили нові правила регулювання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Цукерберг і Макрон обговорили нові правила регулювання інтернету.
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:00
Ну хоч імена правильно написали, а не так як тут.
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