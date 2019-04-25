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Цукерберг і Макрон обговорили
нові правила регулювання...

Цукерберг і Макрон обговорили нові правила регулювання...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:00

Цукерберг і Макрон обговорили нові правила регулювання...

Пропонуємо до обговорення:
Глава Facebook Марк Цукерберг зустрівся в Парижі з президентом Франції Еммануелем Макроном і обговорив нові правила регулювання інтернету.

Дивися повний текст Цукерберг і Макрон обговорили нові правила регулювання інтернету.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 11 тра, 2019 23:00

Ну хоч імена правильно написали, а не так як тут. https://comments.ua/world/659295-tsuker ... novie.html
NetSerpent
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