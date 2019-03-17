"Укрзалізниця" заявляє про незаконні розтрати на суму більш як 50 мільйонів гривень колишніми посадовцями компанії. Там провели аудит за минулий рік.
Дивися повний текст В “Укрзалізниці” виявили незаконне преміювання керівництва на 51 млн гривень.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:24
В “Укрзалізниці” виявили незаконне преміювання...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В “Укрзалізниці” виявили незаконне преміювання керівництва на 51 млн гривень.
Додано: Суб 11 тра, 2019 23:24
Подумаеш каких-то 165тыс грн. Боссы "Укрзализныци" отгребают такие суммы за пол недели и считают, что их слабо поощряют. Яблоко от яблони недалеко падает.
|