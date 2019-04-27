В Японії почалися випробовувати найшвидшого у світі потягу, здатного досягати швидкості 360 кілометрів на годину.
Дивися повний текст В Японії показали найшвидший в світі потяг (фото).
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Додано: Нед 12 тра, 2019 04:43
В Японії показали найшвидший в світі потяг (фото)
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Дивися повний текст В Японії показали найшвидший в світі потяг (фото).
Додано: Нед 12 тра, 2019 04:43
А это тогда что?
японский поезд JR-Маглев — самый быстрый поезд в мире, промышленную эксплуатацию которого планируется начать в 2027 году. Максимальная скорость достигает 603 км/ч.
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