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В Японії показали найшвидший
в світі потяг (фото)

В Японії показали найшвидший в світі потяг (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 04:43

В Японії показали найшвидший в світі потяг (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Японії почалися випробовувати найшвидшого у світі потягу, здатного досягати швидкості 360 кілометрів на годину.

Дивися повний текст В Японії показали найшвидший в світі потяг (фото).
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 04:43

А это тогда что?
японский поезд JR-Маглев — самый быстрый поезд в мире, промышленную эксплуатацию которого планируется начать в 2027 году. Максимальная скорость достигает 603 км/ч.
EKO
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