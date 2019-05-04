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Експерт пояснив, в яке житло краще інвестувати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 тра, 2019 06:36
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповів експерт Віктор Несін.
Дивися повний текст Експерт пояснив, в яке житло краще інвестувати
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Додано: Нед 12 тра, 2019 06:36
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