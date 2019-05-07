Порівняно до перших чотирьох місяців минулого року, за кордон продається на 11% менше сиру, а ввозиться на 48% більше
Дивися повний текст Україна з початку року скоротила експорт сирів.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 тра, 2019 06:44
Україна з початку року скоротила експорт сирів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна з початку року скоротила експорт сирів.
Додано: Нед 12 тра, 2019 06:44
И не удивительно, на волне гривнеукрепляжа наши товары на экспорт в долл. дорожают. Кто будет зарубежом наши сыры покупать, если у нас уже зачастую польские сыры продают по очень вкусным ценам?
|