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Україна з початку року
скоротила експорт сирів

Україна з початку року скоротила експорт сирів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 06:44

Україна з початку року скоротила експорт сирів

Пропонуємо до обговорення:
Порівняно до перших чотирьох місяців минулого року, за кордон продається на 11% менше сиру, а ввозиться на 48% більше

Дивися повний текст Україна з початку року скоротила експорт сирів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 06:44

И не удивительно, на волне гривнеукрепляжа наши товары на экспорт в долл. дорожают. Кто будет зарубежом наши сыры покупать, если у нас уже зачастую польские сыры продают по очень вкусным ценам?
BIGor
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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