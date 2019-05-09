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Укрзалізниця збудувала
свій перший зерновоз (фото)

Укрзалізниця збудувала свій перший зерновоз (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 14:16

Укрзалізниця збудувала свій перший зерновоз (фото)

Пропонуємо до обговорення:
На потужностях Панютівського вагоноремонтного заводу Укрзалізниці збудували перший зерновоз. Компанія готується до серійного виробництва вантажних вагонів.

Дивися повний текст Укрзалізниця збудувала свій перший зерновоз (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 14:16

колесные пары двустандартные?
yurii_kruhlov
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