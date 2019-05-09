|
|
Укрзалізниця збудувала свій перший зерновоз (фото)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 тра, 2019 14:16
Пропонуємо до обговорення:
На потужностях Панютівського вагоноремонтного заводу Укрзалізниці збудували перший зерновоз. Компанія готується до серійного виробництва вантажних вагонів.
Дивися повний текст Укрзалізниця збудувала свій перший зерновоз (фото)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88766
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 12 тра, 2019 14:16
колесные пары двустандартные?
-
yurii_kruhlov
-
-
- Повідомлень: 33
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|29
|1608
|
Нед 12 тра, 2019 11:04
Bobua
|
|2
|96
|
|
|5
|210
|