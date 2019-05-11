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Назвали масштаби трудової
міграції українців

Назвали масштаби трудової міграції українців
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 16:01

Назвали масштаби трудової міграції українців

Пропонуємо до обговорення:
Щохвилини країну залишають 2 людини.

Дивися повний текст Назвали масштаби трудової міграції українців.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 16:02

Кабмин должен занятся экономикой,а не держава поганый власник давай всё распродадим.
vovaplus
 
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Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

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