Щохвилини країну залишають 2 людини.
Дивися повний текст Назвали масштаби трудової міграції українців.
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Додано: Нед 12 тра, 2019 16:01
Назвали масштаби трудової міграції українців
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Дивися повний текст Назвали масштаби трудової міграції українців.
Додано: Нед 12 тра, 2019 16:02
Кабмин должен занятся экономикой,а не держава поганый власник давай всё распродадим.
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