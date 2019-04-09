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США можуть оголосити Росію
країною, що маніпулює валютою

США можуть оголосити Росію країною, що маніпулює валютою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 16:28

США можуть оголосити Росію країною, що маніпулює валютою

Пропонуємо до обговорення:
Уже цього місяця міністерство фінансів США має намір розширити список країн, які, на думку Вашингтона, маніпулюють своєю валютою для отримання додаткової вигоди, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Дивися повний текст США можуть оголосити Росію країною, що маніпулює валютою.
R2
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