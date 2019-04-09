|
|
|
США можуть оголосити Росію країною, що маніпулює валютою
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 тра, 2019 16:28
Пропонуємо до обговорення:
Уже цього місяця міністерство фінансів США має намір розширити список країн, які, на думку Вашингтона, маніпулюють своєю валютою для отримання додаткової вигоди, повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.
Дивися повний текст США можуть оголосити Росію країною, що маніпулює валютою
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88770
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 19 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|