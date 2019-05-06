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Мінсільгосп США дав прогноз експорту зернових з України...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 тра, 2019 16:32
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство сільського господарства США (USDA) прогнозує експорт зернових з України в 2019/20 маркетинговому році (МР, липень-червень) на рівні 50,7 млн т (+300 тис. тонн до 2018/19 МР), говориться в травневому звіті на сайті міністерства.
Дивися повний текст Мінсільгосп США дав прогноз експорту зернових з України в 2019/20 МР
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