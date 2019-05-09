Про це свідчать дані моніторингу, проведеного інформаційним центром "Інфо-Шувар".
Дивися повний текст Україна активно закуповує \"борщові\" овочі за кордоном.
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Додано: Нед 12 тра, 2019 17:18
Україна активно закуповує "борщові" овочі за кордоном
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Дивися повний текст Україна активно закуповує \"борщові\" овочі за кордоном.
Додано: Нед 12 тра, 2019 17:20
Судя по цене, не очень активно. Их не пускают. Они у нас в 4 раза дороже чем у соседей!
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