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Україна недоотримує від туризму до 10 мільярдів доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 12 тра, 2019 18:13
Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла Анна Романова, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності.
Дивися повний текст Україна недоотримує від туризму до 10 мільярдів доларів щорічно
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