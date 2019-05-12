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Україна недоотримує від туризму
до 10 мільярдів доларів...

Україна недоотримує від туризму до 10 мільярдів доларів...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 18:13

Україна недоотримує від туризму до 10 мільярдів доларів...

Пропонуємо до обговорення:
Про це розповіла Анна Романова, голова підкомітету з питань розвитку туризму, курортів та рекреаційної діяльності.

Дивися повний текст Україна недоотримує від туризму до 10 мільярдів доларів щорічно.
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