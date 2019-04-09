Нормативна температура води - від 50 до 75 градусів.
Дивися повний текст Що робити, якщо замість гарячої води - холодна або немає лічильника.
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Додано: Нед 12 тра, 2019 19:09
Що робити, якщо замість гарячої води - холодна або немає...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що робити, якщо замість гарячої води - холодна або немає лічильника.
Додано: Нед 12 тра, 2019 19:09
А кто сказал,что суд заставит делать перерасчёт?У нас ворам всё можно.У меня составлен акт,в котором температура горячей воды,вдумайтесь,23 градуса.Теплосеть пока чешется,перерасчёт не сделали.Нужно идти,давать в зад пинками.
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