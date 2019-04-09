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Що робити, якщо замість гарячої
води - холодна або немає...

Що робити, якщо замість гарячої води - холодна або немає...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 19:09

Що робити, якщо замість гарячої води - холодна або немає...

Пропонуємо до обговорення:
Нормативна температура води - від 50 до 75 градусів.

Дивися повний текст Що робити, якщо замість гарячої води - холодна або немає лічильника.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 19:09

А кто сказал,что суд заставит делать перерасчёт?У нас ворам всё можно.У меня составлен акт,в котором температура горячей воды,вдумайтесь,23 градуса.Теплосеть пока чешется,перерасчёт не сделали.Нужно идти,давать в зад пинками.
Scotch
 
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