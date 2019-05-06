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Що очікує ринок
нерухомості влітку

Що очікує ринок нерухомості влітку
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 20:42

Що очікує ринок нерухомості влітку

Пропонуємо до обговорення:
Зберігатиметься сьогоднішня цінова політика.

Дивися повний текст Що очікує ринок нерухомості влітку.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 20:42

будет токо даражать... кто хотел затариться, тот уже затарился... а если следовать канве статьи "Для бизнеса важным является внедрение прозрачных правил игры при уничтожении коррупции.", то тогда недвига продаваться вообще не будет, так как пересичному в этой стране нужно две жизни, чтобы заработать на хату... недвигу в основном покупали те, кто имел возможность скомуниздить денег у государства...
gento44
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