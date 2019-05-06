Зберігатиметься сьогоднішня цінова політика.
Дивися повний текст Що очікує ринок нерухомості влітку.
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Додано: Нед 12 тра, 2019 20:42
Що очікує ринок нерухомості влітку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Що очікує ринок нерухомості влітку.
Додано: Нед 12 тра, 2019 20:42
будет токо даражать... кто хотел затариться, тот уже затарился... а если следовать канве статьи "Для бизнеса важным является внедрение прозрачных правил игры при уничтожении коррупции.", то тогда недвига продаваться вообще не будет, так как пересичному в этой стране нужно две жизни, чтобы заработать на хату... недвигу в основном покупали те, кто имел возможность скомуниздить денег у государства...
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