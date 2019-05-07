В Україні за минулий рік середній розмір пенсії зріс на 15%.
Дивися повний текст Пенсії підвищили на 18%: названі розміри нових виплат у регіонах України.
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Додано: Нед 12 тра, 2019 23:15
Пенсії підвищили на 18%: названі розміри нових виплат у...
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Дивися повний текст Пенсії підвищили на 18%: названі розміри нових виплат у регіонах України.
Додано: Нед 12 тра, 2019 23:15
Зеленский назвал индексацию (!) пенсий ошибкой. Во, заживем, чувствую.
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