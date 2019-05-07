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Пенсії підвищили на 18%: названі
розміри нових виплат у...

Пенсії підвищили на 18%: названі розміри нових виплат у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 23:15

Пенсії підвищили на 18%: названі розміри нових виплат у...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні за минулий рік середній розмір пенсії зріс на 15%.

Дивися повний текст Пенсії підвищили на 18%: названі розміри нових виплат у регіонах України.
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Повідомлення Додано: Нед 12 тра, 2019 23:15

Зеленский назвал индексацию (!) пенсий ошибкой. Во, заживем, чувствую.
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