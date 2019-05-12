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Кабмін виділив 150 млн грн на
спортивний простір у школах

Кабмін виділив 150 млн грн на спортивний простір у школах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:12

Кабмін виділив 150 млн грн на спортивний простір у школах

Пропонуємо до обговорення:
Держава інвестує 150 млн гривень для розбудови спортивних комплексів при закладах загальної середньої освіти.

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