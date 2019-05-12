Держава інвестує 150 млн гривень для розбудови спортивних комплексів при закладах загальної середньої освіти.
Дивися повний текст Кабмін виділив 150 млн грн на спортивний простір у школах.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 09:12
Кабмін виділив 150 млн грн на спортивний простір у школах
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кабмін виділив 150 млн грн на спортивний простір у школах.
Додано: Пон 13 тра, 2019 09:12
Детский спорткомплекс «Восход» - эталон политики по данному направлению в Киеве.
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