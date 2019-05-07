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Ціни на житло на первинному
ринку зростуть - прогноз...

Ціни на житло на первинному ринку зростуть - прогноз...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:20

Ціни на житло на первинному ринку зростуть - прогноз...

Пропонуємо до обговорення:
За словами ріелтора, ціни на вторинному ринку не зміняться, а на первинному зростуть на 10%.

Дивися повний текст Ціни на житло на первинному ринку зростуть - прогноз експерта.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:20

Цены давно пора понижать а не повышать.
В Этих новых домх и так квартиры продаются годами.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:29

Экспертом выступает риелтор. У меня все.
LuckyG
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:34

у нас квартиры в столице дешевле даже чем в столицах Лаоса и Нигерии, не говоря уже про развитые страны. Рост очень слабый.
vitoauto
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:40

vitouauto
а какое отношение украина имеет к Лаосу и нигерии. И тем более к развитым странам?
открою вам секрет - украина к развитым странам не относится.
blueiceua
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:59

blueiceua
  blueiceua написав:Цены давно пора понижать а не повышать.
В Этих новых домх и так квартиры продаются годами.


У нас рыночная экономика и цена определяется рынком. Могут ещё кредитами разогреть рынок, но мне кажется, что любители кредитов уже давно тянут неподъёмные проценты.
Плюс к этому демография даже в Киеве -- отрицательная.
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2019/ds/pp/pp_u/pp0219_u.html

Так, что цены только вниз

P.S. в Японии из-за демографии, цены вниз уже больше 20-ти лет.
27661
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 10:02

27661
Что у нас рыночная экономика -- готов поспорить.
С остальным согласен - отрицательная демография, миграция, кризис, безработица и т.д. и т.д. не могут вести цены вверх.
Цены только вниз
blueiceua
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