За словами ріелтора, ціни на вторинному ринку не зміняться, а на первинному зростуть на 10%.
Дивися повний текст Ціни на житло на первинному ринку зростуть - прогноз експерта.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 09:20
Ціни на житло на первинному ринку зростуть - прогноз...
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Дивися повний текст Ціни на житло на первинному ринку зростуть - прогноз експерта.
Додано: Пон 13 тра, 2019 09:20
Цены давно пора понижать а не повышать.
В Этих новых домх и так квартиры продаются годами.
Додано: Пон 13 тра, 2019 09:34
у нас квартиры в столице дешевле даже чем в столицах Лаоса и Нигерии, не говоря уже про развитые страны. Рост очень слабый.
Додано: Пон 13 тра, 2019 09:40
vitouauto
а какое отношение украина имеет к Лаосу и нигерии. И тем более к развитым странам?
открою вам секрет - украина к развитым странам не относится.
Додано: Пон 13 тра, 2019 09:59
blueiceua
У нас рыночная экономика и цена определяется рынком. Могут ещё кредитами разогреть рынок, но мне кажется, что любители кредитов уже давно тянут неподъёмные проценты.
Плюс к этому демография даже в Киеве -- отрицательная.
Так, что цены только вниз
P.S. в Японии из-за демографии, цены вниз уже больше 20-ти лет.
Додано: Пон 13 тра, 2019 10:02
27661
Что у нас рыночная экономика -- готов поспорить.
С остальным согласен - отрицательная демография, миграция, кризис, безработица и т.д. и т.д. не могут вести цены вверх.
Цены только вниз
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