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На дорогах України з'явиться
більше радарів швидкості

На дорогах України з'явиться більше радарів швидкості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 09:40

На дорогах України з'явиться більше радарів швидкості

Пропонуємо до обговорення:
Кількість радарів TruCam, встановлених на дорогах України, стане більше на третину.

Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів швидкості.
R2
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Ще б дороги з"явились
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Поболььше радаров всяких и разных и будет вам счастье.
Рецепт - от нацполиции
blueiceua
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