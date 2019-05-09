Кількість радарів TruCam, встановлених на дорогах України, стане більше на третину.
Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів швидкості.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 09:40
На дорогах України з'явиться більше радарів швидкості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст На дорогах України з'явиться більше радарів швидкості.
Додано: Пон 13 тра, 2019 09:49
Поболььше радаров всяких и разных и будет вам счастье.
Рецепт - от нацполиции
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