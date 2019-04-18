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Базовий дохід не вирішить проблеми бідності, - вчені
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 тра, 2019 09:56
Пропонуємо до обговорення:
У британському аналітичному центрі New Economics Foundation дослідили 16 проектів базового доходу по всьому світу і дійшла висновку, що ідея про регулярну безоплатну грошову допомогу всім членам суспільства нежиттєздатна.
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