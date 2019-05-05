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Названо місто-рекордсмен за
концентрацією мільярдерів

Названо місто-рекордсмен за концентрацією мільярдерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 10:34

Названо місто-рекордсмен за концентрацією мільярдерів

Пропонуємо до обговорення:
Дослідження проводила компанія Wealth-X.

Дивися повний текст Названо місто-рекордсмен за концентрацією мільярдерів.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 10:35

Вы покупаете доллары - они богатеют. Все просто.
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