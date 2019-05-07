Про це повідомили у прес-службі Державної фіскальної служби України.
Дивися повний текст З початку року митники 2,6 тисячі разів зупиняли оформлення через порушення інтелектуального права.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 тра, 2019 11:41
З початку року митники 2,6 тисячі разів зупиняли...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З початку року митники 2,6 тисячі разів зупиняли оформлення через порушення інтелектуального права.
Додано: Пон 13 тра, 2019 11:41
"зафиксировано 2,6 тыс. случаев приостановления таможенного оформления товаров из-за ВОЗМОЖНОГО нарушения "
"возбуждено 3 дела о нарушении таможенных правил по фактам ввоза товаров с нарушением прав интеллектуальной собственности "
...
Вывод: Со 100% вероятностью необоснованное приостановление таможенного оформления.
|