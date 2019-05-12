Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом.
Дивися повний текст Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 11:44
Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом.
Додано: Пон 13 тра, 2019 12:09
че-та как-то маловато получается. Это что же, получается, что многие на работу ездят по карте поляка или венгро/румынским паспортам??
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