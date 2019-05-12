RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Понад 2,5 млн українців
вже скористалися безвізом

Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 11:44

Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом

Пропонуємо до обговорення:
Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом.

Дивися повний текст Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88780
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 11:45

Я 6 разів, жінка - 5, виходить що не так уже й багато.
andriyzhagun
Аватар користувача
 
Повідомлень: 257
З нами з: 09.04.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 120 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 12:09

че-та как-то маловато получается. Это что же, получается, что многие на работу ездят по карте поляка или венгро/румынским паспортам??
sequence
 
Повідомлень: 2234
З нами з: 29.12.15
Подякував: 264 раз.
Подякували: 641 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Назвали масштаби трудової міграції українців
R2 » Нед 12 тра, 2019 16:01
8 337
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2019 14:02
Juna
У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів... 1, 2
R2 » П'ят 10 тра, 2019 10:44
11 612
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 15:18
safonovstanislav
Starbucks заробив на ляпі у "Грі престолів" понад $2...
R2 » П'ят 10 тра, 2019 23:10
2 198
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 00:49
andrijk777

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.