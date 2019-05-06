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Київ до літа відключать
від гарячої води

Київ до літа відключать від гарячої води
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 13:24

Київ до літа відключать від гарячої води

Пропонуємо до обговорення:
З 13-14 травня КП "Київтеплоенерго" буде випробовувати мережі на гідравлічну щільність на 4 теплоджерелах.

Дивися повний текст Київ до літа відключать від гарячої води.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 13:24

Тада осталось только уточнить до лета какого года. Да и вообще к чему летом та горячая вода.
vitali_kalinin
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