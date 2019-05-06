З 13-14 травня КП "Київтеплоенерго" буде випробовувати мережі на гідравлічну щільність на 4 теплоджерелах.
Дивися повний текст Київ до літа відключать від гарячої води.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 13:24
Київ до літа відключать від гарячої води
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Дивися повний текст Київ до літа відключать від гарячої води.
Додано: Пон 13 тра, 2019 13:24
Тада осталось только уточнить до лета какого года. Да и вообще к чему летом та горячая вода.
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