Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування стосовно можливого тиску чинного президента Петра Порошенка на суддів у справі «ПриватБанку».
Дивися повний текст Справа «ПриватБанку»: ГПУ розслідує тиск Порошенка на суддів.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 13:34
Справа «ПриватБанку»: ГПУ розслідує тиск Порошенка на суддів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Справа «ПриватБанку»: ГПУ розслідує тиск Порошенка на суддів.
Додано: Пон 13 тра, 2019 13:34
Луценко - Порошенко, ребятам выборы прошли или задача побыстрее похоронить дело ? Не они конечно должны, но ситуация видится мне комической.
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