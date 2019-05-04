RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Справа «ПриватБанку»: ГПУ
розслідує тиск Порошенка на суддів

Справа «ПриватБанку»: ГПУ розслідує тиск Порошенка на суддів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 13:34

Справа «ПриватБанку»: ГПУ розслідує тиск Порошенка на суддів

Пропонуємо до обговорення:
Генеральна прокуратура України розпочала досудове розслідування стосовно можливого тиску чинного президента Петра Порошенка на суддів у справі «ПриватБанку».

Дивися повний текст Справа «ПриватБанку»: ГПУ розслідує тиск Порошенка на суддів.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88779
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 13:34

Луценко - Порошенко, ребятам выборы прошли или задача побыстрее похоронить дело ? Не они конечно должны, но ситуация видится мне комической.
Igorten
 
Повідомлень: 3422
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Гройсман про ренаціоналізацію Приватбанку: будемо захищатися
R2 » Суб 11 тра, 2019 12:06
1 98
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 12:06
hxbbgaf
Голова наглядової ради ПриватБанку попередив про...
R2 » Вів 07 тра, 2019 12:50
2 133
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 тра, 2019 16:44
qazzax
У ПриватБанку попередили про небезпечну схему
R2 » П'ят 03 тра, 2019 12:48
3 165
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 тра, 2019 12:19
sashamaximiv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Рынок ОВГЗ (819)
13.05.2019 14:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.