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Кубів повідомив, скільки цього
місяця Україна віддасть...

Кубів повідомив, скільки цього місяця Україна віддасть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 14:04

Кубів повідомив, скільки цього місяця Україна віддасть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив перший віце-прем'єр України.

Дивися повний текст Кубів повідомив, скільки цього місяця Україна віддасть за боргами.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 14:04

Красавчики!
Еще если удастся поставить рубку рук на поток, то будем жить как в раю, потекут финансовые потоки в Украину!
И это не сарказм :)
Верю в это, но по платежному балансу видно, что играть с курсом не стоит, всему свое время.
Rainbow
 
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