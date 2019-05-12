Про це заявив перший віце-прем'єр України.
Дивися повний текст Кубів повідомив, скільки цього місяця Україна віддасть за боргами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 тра, 2019 14:04
Кубів повідомив, скільки цього місяця Україна віддасть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Кубів повідомив, скільки цього місяця Україна віддасть за боргами.
Додано: Пон 13 тра, 2019 14:04
Красавчики!
Еще если удастся поставить рубку рук на поток, то будем жить как в раю, потекут финансовые потоки в Украину!
И это не сарказм :)
Верю в это, но по платежному балансу видно, что играть с курсом не стоит, всему свое время.
Зараз переглядають цей форум: Igorten, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|