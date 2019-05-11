RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В ЄС назвали головне
економічне завдання Зеленського

В ЄС назвали головне економічне завдання Зеленського
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 15:07

В ЄС назвали головне економічне завдання Зеленського

Пропонуємо до обговорення:
У 2019-2020 роках головним завданням обраного президента України Володимира Зеленського буде виплата держборгу.

Дивися повний текст В ЄС назвали головне економічне завдання Зеленського.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88781
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 15:08

А может как с долгом на 3 лярда, что Янукович брал у России ? :) Типа я, ни я и корова не моя ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3423
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1058 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Igorten, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Назвали масштаби трудової міграції українців
R2 » Нед 12 тра, 2019 16:01
8 352
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2019 14:02
Juna
У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів... 1, 2
R2 » П'ят 10 тра, 2019 10:44
11 612
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 15:18
safonovstanislav
Коломойський розповів, кого бачить у команді Зеленського
R2 » Суб 11 тра, 2019 08:34
6 324
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 тра, 2019 19:29
igorbuda52

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (1617)
13.05.2019 15:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.