У 2019-2020 роках головним завданням обраного президента України Володимира Зеленського буде виплата держборгу.
Дивися повний текст В ЄС назвали головне економічне завдання Зеленського.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 15:07
В ЄС назвали головне економічне завдання Зеленського
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ЄС назвали головне економічне завдання Зеленського.
Додано: Пон 13 тра, 2019 15:08
А может как с долгом на 3 лярда, что Янукович брал у России ? :) Типа я, ни я и корова не моя ;)
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