Найдешевше у квітні придбали однокімнатку 33 м² на вул. Бойченка у Дніпровському р-н Києва. Її купили за $20 тис.
Дивися повний текст Найдешевша і найдорожча київська квартира, яку продали у квітні.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 16:53
Найдешевша і найдорожча київська квартира, яку продали у...
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Дивися повний текст Найдешевша і найдорожча київська квартира, яку продали у квітні.
Додано: Пон 13 тра, 2019 16:53
Цікавий стиль донесення інформації. Особливо сподобалася головна суть усього написаного, а саме - "Героїв Сталінграда"
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