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Найдешевша і найдорожча київська
квартира, яку продали у...

Найдешевша і найдорожча київська квартира, яку продали у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 16:53

Найдешевша і найдорожча київська квартира, яку продали у...

Пропонуємо до обговорення:
Найдешевше у квітні придбали однокімнатку 33 м² на вул. Бойченка у Дніпровському р-н Києва. Її купили за $20 тис.

Дивися повний текст Найдешевша і найдорожча київська квартира, яку продали у квітні.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 16:53

Цікавий стиль донесення інформації. Особливо сподобалася головна суть усього написаного, а саме - "Героїв Сталінграда"
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