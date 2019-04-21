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У Microsoft Word вбудують ШІ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 тра, 2019 17:53
Пропонуємо до обговорення:
Минулого року Microsoft представила штучний інтелект в PowerPoint. Він був вбудований в інструмент Ideas для поліпшення презентацій. Тепер же компанія адаптує Ideas до Microsoft Word, пропонуючи ідеї для поліпшення текстів.
Дивися повний текст У Microsoft Word вбудують ШІ
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Додано: Пон 13 тра, 2019 17:53
Пів години думав що за "ші", завжди пишуть АІ ,по правилах мови ці слова так і залишаються АІ їх неможна перекладати це як сд ,двд....
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Нед 21 кві, 2019 11:39
awant