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Чому банки відмовляють у
кредитах бізнесу, і яка...

Чому банки відмовляють у кредитах бізнесу, і яка...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 20:12

Чому банки відмовляють у кредитах бізнесу, і яка...

Пропонуємо до обговорення:
Кредитування юросіб - одна з найбільш популярних банківських послуг в нашій країні. Підприємці, бажаючи вкласти кошти в розвиток власного бізнесу, звертаються в фінансові організації за позиками. Але навіть цієї категорії, здавалося б, забезпечених позичальників банки можуть відмовляти.

Дивися повний текст Чому банки відмовляють у кредитах бізнесу, і яка альтернатива для ФОП?.
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Повідомлення Додано: Пон 13 тра, 2019 20:12

Сумма 100к, 8 еженедельных платежей по 16к. Переплата 28к. Эффективная ставка 1825% годовых. Может мне не хватает жизненного опыта, но по моему скромному мнению, бизнесмены, способные сделать х20 в год, в кредитах не нуждаются.
summacut
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