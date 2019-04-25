Такі оцінки опублікував економіст, який керує приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США, Володимир Компанієць.
Дивися повний текст Рай для іноземців: економіст показав, як змінювалися українські ціни в доларах.
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Додано: Пон 13 тра, 2019 20:46
Рай для іноземців: економіст показав, як змінювалися...
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Дивися повний текст Рай для іноземців: економіст показав, як змінювалися українські ціни в доларах.
Додано: Пон 13 тра, 2019 20:47
Особенно лук по 40 гривен вырос на 5%. Брехня. В Турции сейчас литр молока стоит 11 гривен, у нас вдвое дороже. Овощи в 4-5 раз дороже чем в Польше. Мясо все дороже, да все дороже, что обычные люди покупают.
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