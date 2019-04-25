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Рай для іноземців: економіст показав, як змінювалися...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 13 тра, 2019 20:46
Пропонуємо до обговорення:
Такі оцінки опублікував економіст, який керує приватним інвестиційним фондом на фондовому ринку США, Володимир Компанієць.
Дивися повний текст Рай для іноземців: економіст показав, як змінювалися українські ціни в доларах
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