Найбільше їх зареєстровано в Києві.
Дивися повний текст В Україні зареєстровано понад 845 електрокарів Tesla.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 08:56
В Україні зареєстровано понад 845 електрокарів Tesla
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні зареєстровано понад 845 електрокарів Tesla.
Додано: Вів 14 тра, 2019 08:56
Я бы даже больше сказал, более 845,5 эектрокаров Тесла.
И вообще, более 840, как в тексте, или более 845, как в заголовке? А то ведь это принципиально...
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