RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
В Україні зареєстровано
понад 845 електрокарів Tesla

В Україні зареєстровано понад 845 електрокарів Tesla
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 08:56

В Україні зареєстровано понад 845 електрокарів Tesla

Пропонуємо до обговорення:
Найбільше їх зареєстровано в Києві.

Дивися повний текст В Україні зареєстровано понад 845 електрокарів Tesla.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88786
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 08:56

Я бы даже больше сказал, более 845,5 эектрокаров Тесла.

И вообще, более 840, как в тексте, или более 845, как в заголовке? А то ведь это принципиально...
max_us_ua
 
Повідомлень: 3078
З нами з: 17.11.08
Подякував: 601 раз.
Подякували: 336 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 09:28

И сколько из них новых?
blueiceua
Аватар користувача
 
Повідомлень: 168
З нами з: 09.04.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 26 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Yura_Gag і 14 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Понад 2,5 млн українців вже скористалися безвізом
R2 » Пон 13 тра, 2019 11:44
8 205
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2019 09:07
sequence
У Зеленського хочуть списати ФОПам понад 7 млрд боргів... 1, 2
R2 » П'ят 10 тра, 2019 10:44
11 630
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 15:18
safonovstanislav
Названо найпопулярніший новий автомобіль в Україні
R2 » Суб 11 тра, 2019 07:50
8 464
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 тра, 2019 09:26
orest

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (12178)
14.05.2019 10:22
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.