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Ощадбанк видав $22 мільйони
кредиту фірмам бізнесменів,...

Ощадбанк видав $22 мільйони кредиту фірмам бізнесменів,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 09:03

Ощадбанк видав $22 мільйони кредиту фірмам бізнесменів,...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову Шевченківського райсуду Києва.

Дивися повний текст Ощадбанк видав $22 мільйони кредиту фірмам бізнесменів, які перебувають у розшуку.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 09:03

Лучше посчитайте, сколько кредитов госбанки выдали тем, кому частные банки их не дают - судьям и прокурорам, которые потом через кума и соответствующий самый гуманный суд в мире (в соседнем нищем районе) нарешают, как не платить... А те, кто в розыске - вряд ли пытались этот факт скрыть, просто внутренние процессы (прежде всего экономическая безопасность) в Ощадбанке как были, так и остались на весьма примитивном уровне
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 09:23

Зная как работают службы банка по проверке кандидатов на получение кредиитов, навряд ли этот факт банкам оставаляся неизвестным, а поскольку это еще и госбанки то коррупционная составляющая по крайней мере заметна.
Тут нужно смотреть еще инструкции банков - могут они или не могут выдавать кредиты тем кто в розыске - возможно те кто в розыске об этом и не знают - полиция работает на том же уровне что и укрмилиция
blueiceua
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