Про це повідомляє Finbalance з посиланням на постанову Шевченківського райсуду Києва.
Дивися повний текст Ощадбанк видав $22 мільйони кредиту фірмам бізнесменів, які перебувають у розшуку.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 09:03
Ощадбанк видав $22 мільйони кредиту фірмам бізнесменів,...
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Дивися повний текст Ощадбанк видав $22 мільйони кредиту фірмам бізнесменів, які перебувають у розшуку.
Додано: Вів 14 тра, 2019 09:03
Лучше посчитайте, сколько кредитов госбанки выдали тем, кому частные банки их не дают - судьям и прокурорам, которые потом через кума и соответствующий самый гуманный суд в мире (в соседнем нищем районе) нарешают, как не платить... А те, кто в розыске - вряд ли пытались этот факт скрыть, просто внутренние процессы (прежде всего экономическая безопасность) в Ощадбанке как были, так и остались на весьма примитивном уровне
Додано: Вів 14 тра, 2019 09:23
Зная как работают службы банка по проверке кандидатов на получение кредиитов, навряд ли этот факт банкам оставаляся неизвестным, а поскольку это еще и госбанки то коррупционная составляющая по крайней мере заметна.
Тут нужно смотреть еще инструкции банков - могут они или не могут выдавать кредиты тем кто в розыске - возможно те кто в розыске об этом и не знают - полиция работает на том же уровне что и укрмилиция
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