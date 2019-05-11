Український експорт за підсумками першого кварталу 2019 року становитиме мінімум $12,3 млрд, що майже на $850 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Дивися повний текст Український експорт перевищив $12 млрд за квартал.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 09:34
Український експорт перевищив $12 млрд за квартал
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Український експорт перевищив $12 млрд за квартал.
Додано: Вів 14 тра, 2019 09:34
"Кабмин продолжает строить дороги". Кстати, хорошая идея, надо этих депутатов отправить строить дороги, толку больше будет.
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