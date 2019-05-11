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Український експорт перевищив
$12 млрд за квартал

Український експорт перевищив $12 млрд за квартал
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 09:34

Український експорт перевищив $12 млрд за квартал

Пропонуємо до обговорення:
Український експорт за підсумками першого кварталу 2019 року становитиме мінімум $12,3 млрд, що майже на $850 млн більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Дивися повний текст Український експорт перевищив $12 млрд за квартал.
R2
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"Кабмин продолжает строить дороги". Кстати, хорошая идея, надо этих депутатов отправить строить дороги, толку больше будет.
jr_diava88
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jr_diava88
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