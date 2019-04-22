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Коболєв: санкції США проти “Північного потоку-2” підуть...
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Додано: Вів 14 тра, 2019 09:54
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління ПАТ “НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв коментуючи законопроект щодо санкцій США проти “Північного потоку-2” сказав, що ці санкції підуть також на користь “Газпрому”, якому не потрібно буде витрачати кошти на будівництво непотрібної інфраструктури за межами Росії.
Дивися повний текст Коболєв: санкції США проти “Північного потоку-2” підуть на користь “Газпрому”
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Додано: Вів 14 тра, 2019 09:54
И кто его там держит?? Он похоже на россию работает!!
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mixail956
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Додано: Вів 14 тра, 2019 10:44
mixail956
Коболев по протекции пошел работать в нафтогаз еще в 2002 году - там работал с Бойко,а затем с Витренко вообще развернулся широко + в Нафтогазе действует в пользу Коломойского.
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smart_analyst2017
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