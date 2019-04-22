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Коболєв: санкції США проти
“Північного потоку-2” підуть...

Коболєв: санкції США проти “Північного потоку-2” підуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 09:54

Коболєв: санкції США проти “Північного потоку-2” підуть...

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління ПАТ “НАК “Нафтогаз України” Андрій Коболєв коментуючи законопроект щодо санкцій США проти “Північного потоку-2” сказав, що ці санкції підуть також на користь “Газпрому”, якому не потрібно буде витрачати кошти на будівництво непотрібної інфраструктури за межами Росії.

Дивися повний текст Коболєв: санкції США проти “Північного потоку-2” підуть на користь “Газпрому”.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 09:54

И кто его там держит?? Он похоже на россию работает!!
mixail956
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 10:44

mixail956
Коболев по протекции пошел работать в нафтогаз еще в 2002 году - там работал с Бойко,а затем с Витренко вообще развернулся широко + в Нафтогазе действует в пользу Коломойского.
smart_analyst2017
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