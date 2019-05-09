RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
АМКУ пояснив, чому відмовився
визнавати монополістами...

АМКУ пояснив, чому відмовився визнавати монополістами...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 10:25

АМКУ пояснив, чому відмовився визнавати монополістами...

Пропонуємо до обговорення:
Оператор неодноразово змінював вимоги за своєю заявою.

Дивися повний текст АМКУ пояснив, чому відмовився визнавати монополістами Київстар і Vodafone.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88790
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 10:25

У моего мобильного нет программного обеспечения на Интернет, тем не менее мне регулярно навязывает VODAFON свой пакет безлимитный с 2ГБ! Совершенно не учитывая, что такая категория людей как пенсионеры не в состоянии иметь дорогую технику для потребления их предложений. Тем более, что в марте 2017 года без моего разрешения перевели меня на тариф в 40 грн., теперь на 70, а до этого был в системе с которого я был переведен насильно за 1грн в сутки.
asaulenkovalerij
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 14.05.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 15 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Чому банки відмовляють у кредитах бізнесу, і яка...
R2 » Пон 13 тра, 2019 20:12
2 83
Переглянути останнє повідомлення
Вів 14 тра, 2019 10:38
praetorian48
Експерт пояснив, в яке житло краще інвестувати
R2 » Нед 12 тра, 2019 06:36
2 113
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 тра, 2019 12:11
blueiceua
Тарифи на 4 тижні у мобільних операторів в АМКУ визнали... 1, 2
R2 » Сер 08 тра, 2019 12:57
13 716
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 тра, 2019 18:02
EKO

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Лаунж Кей (70)
14.05.2019 11:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.