Оператор неодноразово змінював вимоги за своєю заявою.
Дивися повний текст АМКУ пояснив, чому відмовився визнавати монополістами Київстар і Vodafone.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 10:25
АМКУ пояснив, чому відмовився визнавати монополістами...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст АМКУ пояснив, чому відмовився визнавати монополістами Київстар і Vodafone.
Додано: Вів 14 тра, 2019 10:25
У моего мобильного нет программного обеспечения на Интернет, тем не менее мне регулярно навязывает VODAFON свой пакет безлимитный с 2ГБ! Совершенно не учитывая, что такая категория людей как пенсионеры не в состоянии иметь дорогую технику для потребления их предложений. Тем более, что в марте 2017 года без моего разрешения перевели меня на тариф в 40 грн., теперь на 70, а до этого был в системе с которого я был переведен насильно за 1грн в сутки.
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