Про це в інтерв'ю порталу "IT-школяр" повідомила голова Комітету з цифрових технологій в освіті при МОН Тетяна Нанаєва.
Дивися повний текст Вчителів в Україні готуватимуть за європейським стандартом цифрової компетентності.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 11:01
Вчителів в Україні готуватимуть за європейським...
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Дивися повний текст Вчителів в Україні готуватимуть за європейським стандартом цифрової компетентності.
Додано: Вів 14 тра, 2019 11:01
Отмываловка грантов. Этот пункт никак не влияет на качество образования.
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