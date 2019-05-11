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Вчителів в Україні
готуватимуть за європейським...

Вчителів в Україні готуватимуть за європейським...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 11:01

Вчителів в Україні готуватимуть за європейським...

Пропонуємо до обговорення:
Про це в інтерв'ю порталу "IT-школяр" повідомила голова Комітету з цифрових технологій в освіті при МОН Тетяна Нанаєва.

Дивися повний текст Вчителів в Україні готуватимуть за європейським стандартом цифрової компетентності.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2019 11:01

Отмываловка грантов. Этот пункт никак не влияет на качество образования.
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