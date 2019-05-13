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Китай дзеркально підвищує мита на товари зі США
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 14 тра, 2019 11:09
Пропонуємо до обговорення:
Китайська влада з 1 червня введе мита на американські товари, загальною вартістю у 60 мільярдів доларів, у відповідь на підвищення мит з боку Вашингтону минулого тижня.
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Додано: Вів 14 тра, 2019 11:09
Ответка для США прилетела
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